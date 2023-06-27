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موعد صلاة عيد الأضحى 2023 فى القاهرة ومدن ومحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - موعد صلاة عيد الأضحى .. ساعات معدودة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ، حيث يوافق غدا الأربعاء الموافقَ 28 من شهر يونيو 2023 م هو العاشرُ من ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

 

 

القاهرة 6:21

 

الجيزة 6:22

 

الإسكندرية 6:24

 

بورسعيد 6:14

 

السويس 6:16

 

العريش 6:08

 

الطور 6:16

 

سانت كاترين 6:14

 

طابا 6:08

 

شرم الشيخ 6:14

 

دمنهور 6:22

 

طنطا 6:20

 

المنصورة 6:18

 

الزقازيق 6:19

 

بنها 6:21

 

شبين الكوم 6:21

 

كفر الشيخ 6:20

 

الفيوم 6:25

 

بنى سويف 6:24

 

المنيا 6:28

 

أسيوط 6:28

 

سوهاج 6:28

 

قنا 6:24

 

أسوان 6:28

 

أبو سمبل 6:37

 

مرسى مطروح 6:34

 

الغردقة 6:18

 

الخارجة 6:36

 

الإسماعيلية 6:16

 

دمياط 6:16

 

السلوم 6:42

 

نويبع 6:10

 

حلايب 6:17

 

شلاتين 6:19

 

 

وهلال شهر ذو الحجـة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع