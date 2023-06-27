شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: متبقيات المبيدات يستقبل ويصدر 950 شهادة وعينة تحليل منتجات غذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هند عبداللاه مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية أن المعمل اليوم وقفة العيد أصدر 600 شهادة تحليل للعملاء كما استقبل 350 عينة منتجات غذائية مشيرة إلى نتائج التحليل يتم إعلانها خلال أقل من 24 ساعة. يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار سير العمل في المعامل والإدارات الخدمية بالوزارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. أضافت "عبداللاه" بأن العمل مستمر بمعمل طوال أيام إجازة العيد لتسهيل إجراءات التصدير وخدمة المواطنين وفحص عينات السوق المحلى أيضا.

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