إنتاج التقارير بالقنوات الإخبارية وأثرها على الجمهور فى رسالة دكتوراه بإعلام القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - ناقش الباحث أحمد محمد محمود إبراهيم رسالة الدكتوراه فى الإعلام تحت عنوان " انتاج التقارير في القنوات الإخبارية العربية والقنوات الموجهة وأثرها على اتجاهات الجمهور نحو الأزمات السياسية العربية" وذلك بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور حسن عماد مكاوي أستاذ الاعلام والعميد السابق لكلية الاعلام مناقشا ورئيسا، والدكتورة هويدا مصطفي أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام جامعة فاروس والعميد السابق لكلية الاعلام جامعة القاهرة "مشرفا"، والدكتور مصطفي عبد الوهاب المستشار بالهيئة الوطنية للإعلام مناقشا.

اهتم الباحث بتناول دراسة كيفية انتاج التقارير في القنوات الإخبارية العربية والقنوات الموجهة وتأثيرها في تغيير اتجاهات المشاهدين نحو الأزمات السياسية العربية وذلك بالتطبيق علي الأزمة السورية كنموذج من خلال التغطية المتعلقة بأخبار الأزمة السورية بقناتي روسيا اليوم كنموذج للقنوات الموجهة و قناة اكسترا نيوز كنموذج للقنوات العربية.

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حيث خلصت الدراسة إلي أن تناول الشأن الداخلي المصري والمصداقية وثقافة المذيعين كانت من أهم أسباب الثقة في القنوات المصرية الإخبارية حيث كانت ثقة المبحوثين بالقنوات المحلية أكبر من ثقتهم بالقنوات الموجهة.

وعن طبيعة المواد التي يهتم المشاهدون بمتابعتها في القنوات الإخبارية جاءت نشرات الأخبار في المقدمة بينما تلتها في المرتبة الثانية المواد الوثائقية ثم التقارير المصورة ، وأن 53.8% من المشاهدين يتأثرون بالتقارير المعروضة ويتبنون وجهة نظر القناة الإخبارية بينما 46.3% يرون أن تلك التقارير لم تساهم في تبنيهم لوجهة نظر القناة .

كما أن 60% من مشاهدي القنوات الإخبارية عموما قاموا بتغيير القناة التي كانوا يتابعونها بسبب نوعية التقارير الإخبارية المقدمة بتلك القنوات.، وكانت اهم أسباب التوقف عن متابعة قناة اخبارية هي تحريف الأخبار والتحريض علي العنف وطريقة عرض الأخبار .