شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء محطة قطار فى برشلونة بسبب طرد مشبوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت السلطات الإسبانية بإخلاء محطة قطار فى برشلونة بسبب طرد مشبوه، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

يأتي هذا فى الوقت الذي شهدت فيه الأوضاع فى إسبانيا حالة من عدم الاستقرار فى الأيام الماضية جراء كثرة الإضرابات، وآخرها لطيارى الخطوط الجوية "سيبلا" والذى من المفترض أن يستمر حتى 2 يوليو.

وجراء هذه الخطوة، ألغت شركة طيران إير أوروبا 12 رحلة جوية الأحد الماضي، للتفاوض مع العمال على الرواتب وظروف العمل.