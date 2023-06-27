شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصرى بحلول عيد الأضحى المبارك.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل المولى عز وجل أن يجعله عيد يمن وبركة وتآخي وتراحم، وأن يجعل مصر وشعبها في أمن وأمان إلى يوم الدين.كل عام وأنتم بخير".