شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المخابز البلدية طوال أيام عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المخابز البلدية، أيام عيد الأضحى المبارك لإنتاج الخبز البلدي المدعم وطرحه للمواطنين بأسعار مخفضة.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد، كما تم افتتاح 8015 منفذا لمشروع جمعيتى وجارى استكمال تشغيل 100 منفذ ضمن المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القرى الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.