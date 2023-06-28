شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر القطارات الإسبانية من القاهرة لأسوان بعد تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار تذاكر القطارات الإسبانية من القاهرة لأسوان، وذلك بعد تطويرها بالكامل، والتي تخدم مدن ومراكز ومحافظات الصعيد، والقطار يضم عربات درجة أولى، وعربات درجة ثانية، وعربات بوفيه. الواسطى الدرجة الأولى 55 جنيها، والدرجة الثانية 40 جنيها. الفيوم الدرجة الأولى 60 جنيها، والدرجة الثانية 45 جنيها. بنى سويف الدرجة الأولى 60 جنيها، والدرجة الثانية 45 جنيها. مغاغة الدرجة الأولى 75 جنيها، والدرجة الثانية 60 جنيها. بنى مزار الدرجة الأولى 80 جنيها، والدرجة الثانية 60 جنيها. المنيا الدرجة الأولى 90 جنيها، والدرجة الثانية 70 جنيها. ملوى الدرجة الأولى 105 جنيهات، والدرجة الثانية 75 جنيها. ديروط الدرجة الأولى 110 جنيهات، والدرجة الثانية 80 جنيها. القوصية الدرجة الأولى 110 جنيهات، والدرجة الثانية 80 جنيها. أسيوط الدرجة الأولى 120 جنيها، والدرجة الثانية 85 جنيها. أبو تيج الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها. صدفا الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها. طما الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها. طهطا الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها. المراغة الدرجة الأولى 130 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها. سوهاج الدرجة الأولى 130 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيه. المنشاة الدرجة الأولى 130 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيه. جرجا الدرجة الأولى 135 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيه. فرشوط الدرجة الأولى 145 جنيها، والدرجة الثانية 110 جنيهات. نجع حمادى الدرجة الأولى 145 جنيها، والدرجة الثانية 110 جنيهات. دشنا الدرجة الأولى 150 جنيها، والدرجة الثانية 110 جنيهات. قنا الدرجة الأولى 155 جنيها، والدرجة الثانية 115 جنيها. قفط الدرجة الأولى 160 جنيها، والدرجة الثانية 120 جنيها. قوص الدرجة الأولى 160 جنيها، والدرجة الثانية 120 جنيها. الأقصر الدرجة الأولى 165 جنيها، والدرجة الثانية 120 جنيها. إسنا الدرجة الأولى 170 جنيها، والدرجة الثانية 125 جنيها. إدفو الدرجة الأولى 180 جنيها، والدرجة الثانية 135 جنيها. كلابشة الدرجة الأولى 190 جنيها، والدرجة الثانية 135 جنيها. كوم أمبو الدرجة الأولى 195 جنيها، والدرجة الثانية 145 جنيها. دراو الدرجة الأولى 195 جنيها، والدرجة الثانية 145 جنيها. أسوان الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 145 جنيها.

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