شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. غرامة ترك مخلفات الذبح بشوارع القاهرة تصل لـ10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

كما أكد محافظ القاهرة تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، وللتأكد من سلامة اللحوم مع فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلي ـ جيركو ـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان) لاستقبال أضاحي المواطنين، وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وأكد محافظ القاهرة حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد. وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة.

من جانبه أكد صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطرى، أنه يطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66 الذى ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحى في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94، وقانون النظافة 38 لسنة 1967 وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أنه سيتم الذبح طوال أيام العيد داخل المجازر المرخصة مجانا للجمهور، كما توجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أى مشكلات لحلها على الفور على الأرقام الخاصة بمديرية الطب البيطري.