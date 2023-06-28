شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم النصائح لمحصول الذرة خلال ارتفاع الحرارة من مركز معلومات والان مع تفاصيل الخبر
وينصح فهيم باتباع التالي:
1- تحتاج إلى تقريب فترات الرى بيومين أثناء الموجة شديدة الحرارة. على أن يكون الرى فى الصباح الباكر قدر الإمكان.
2- فى مرحلة طرد الشعيرة "التزهير" والإخصاب لابد من الحذر أنه لو تلى هذه الفترة 6 أيام متتالية الحرارة أعلى من 38° م أو 4 أيام أعلى من 40°م يجب رش بالكالسيوم بورون فى الأراضى الجديدة (البيفوت) أو إضافة فولفيك مع نترات ماغنسيوم مع الري بالعمر في الأراضي القديمة.
3- في مرحلة الطور اللبنية فينصح بإضافة من 8 إلى 10 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري "الغمر" وحوالى 4-5 كجم تنقيط، وهي إضافة مهمة لزيادة حجم الحبة وابيضاض لونها، ولمدة ريتين متتالتين في الطور اللبني للحبوب.
4- لو الذرة متأخرة فطبعاً أهم آفة على الإطلاق على الذرة حالياً هي دودة الحشد ولا يجب أبدا أنها تعمل جيل كامل على الذرة في حقلك.
5- المبيدات المناسبة للفدان (مبيد فانتي 240 سم – ابيزو 60 جم - جولد بين 300 جم – سبيدو 80 جم – كوراجن 60 سم ).
6 - المعاملة الموضعية فى المناطق شديدة الإصابة المنعزلة.
7- الرش ديماً في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس.
- يمكن استخدام المبيدات مع ماء الرى لمكافحة حشرة المن خاصة وقت ظهور السنابل.
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