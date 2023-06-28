شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة 152 مشروعا طبيا بـ4.2 مليار جنيه فى البحيرة لرفع مستوى الخدمة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة البحيرة طفرة غير مسبوقة فى إنشاء المشروعات الصحية والطبية بكافة مراكز المحافظة، خاصة المناطق النائية والصحراوية التى تستهدف رفع المستوى الصحى للمواطنين، وبلغ عدد المشروعات الصحية خلال السنوات الماضية بالبحيرة 152 مشروعا جديدا بتكلفة 4.2 مليار جنيه، وعلى رأس تلك المشروعات إنشاء المستشفى التخصصى بالمعهد الطبي القومي بدمنهور، وإنشاء مستشفى كوم حمادة الجديدة وإنشاء مستشفى دمنهور العسكرى ومستشفى الكبد بمنطقة دنشال بدمنهور.

من جانبه أكد الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز المختلفة، وكذلك تكثيف القوافل الطبية بالمناطق المحرومة وتقديم الخدمات الصحية إلى المواطنين فى أماكن إقامتهم، مضيفا أنه تم توفير الأطقم الطبية وأطقم التمريض للمشروعات الصحية الجديدة، ومنها تطوير مستشفى كوم حمادة بتكلفة 220 مليون جنيه، وكذلك تطوير مستشفى الطوارئ بمنطقة التوفيقية بتكلفة 170 مليون جنيه.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن محافظة البحيرة شهدت عددا من المشروعات الصحية العملاقة خلال الفترة الماضية على مستوى أعمال الإنشاءات والتجهيزات بأحدث المعدات الطبية، ومنها إنشاء مستشفى حوش عيسى الجديد بتكلفة أكثر من مليار جنيه، والتى من المقرر أن تكون صرحًا طبيا وفق أحدث التقنيات العالمية ،مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء على توجيه المبلغ المخصص لمحافظة البحيرة بمبادرة البنك المرکزى المصرى لدعم القطاع الطبى والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لصالح استكمال بناء مستشفى بدر المركزى المقام على مساحة 5 آلاف متر بطاقة 100 سرير، بالإضافة إلى غرف العمليات المختلفة.