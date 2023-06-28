شكرا لقرائتكم خبر عن يوليو القادم.. فتح باب التقدم لدورة مهارات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بآداب حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، فتح باب الحجز فى دورة اللغة العربية لخريجى كليات الآداب والتربية (لتعلم مهارات وآليات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها) على أن يبدأ الحجز اعتبارا من أول يوليو.

وأوضحت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية أن هذا يأتى إنطلاقا من سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة والتى يقدمها المركز، والتى تنمى مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم.

ومن جانبه، أفاد الدكتور شادى الكردى مدير المركز أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة حلوان فى التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية، وأن الدورات التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل وذلك من خلال تطوير مهاراته، وستكون مدة الدورة التدريبية 24 ساعة، وسيتم تقديمها بواسطة المحاضر الاستاذ الدكتور عصام محمود.

وكان أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على أهمية توفير هذه الدورات التدريبية بما يسهم فى تطوير مهارات المشتركين، كما أنها تساهم فى تشكيل وعى الطلاب وتنمية مهاراتهم وتساعد على صقل مواهبهم في مختلف المجالات.