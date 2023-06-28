شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تركيب عداد مياه بدل فاقد أو تالف بالجيزة.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في 7 خطوات، إجراءات تركيب عداد مياه بدل فاقد أو تالف في حالة انتهاء عمره الافتراضى، وذلك على النحو التالي: المستندات المطلوبة المستندات المطلوبة 1- طلب من العميل أو المنتفع. 2- بطاقة الرقم القومي. 3- صورة لآخر فاتورة استهلاك. 4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل. 5- البريد الالكتروني للعميل. الإجراءات الإجراءات 1- قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة. 2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة. 3- قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد. 4- إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك. 5- إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد والمهمات من المخازن. 6- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية. 7- الانتهاء من تقديم الخدمة.

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