شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تؤمن فرحة المواطنين بالعيد وتكثف الانتشار الأمنى بمحيط المتنزهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شوارع القاهرة والمحافظات انتشارا أمنيا مكبرا لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، وخلق أجواء آمنة للمواطنين حتى يستمتعوا بالعيد مع ذويهم فى الشوارع والحدائق والمتنزهات، وسط تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين.

وتحرص الشرطة على مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

وتشمل بنود خطط التأمين الانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

وجاء بخطط التأمين التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.