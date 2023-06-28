شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لأداء صلاة العيد بمسجد القوات الجوية بحضور الرئيس السيسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 بث مباشر لفعاليات صلاة عيد الأضحى المبارك، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمسجد القوات الجوية.

يشار إلى أن وزارة الأوقاف، أكدت أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسن الاجتماع لصلاة العيد سواء أكانت في ساحة بالخلاء أم في المسجد الجامع، وذلك لمن يستطيع الذهاب إلى أي منهما، فمن تعذر عليه ذلك لمرض أو غيره كان له أن يصلي العيد حيث كان في منزله أو محل عمله إذا اقتضت ظروف عمله البقاء فيه كبعض الأطباء الذين يتحتم بقاؤهم بمستشفياتهم للقيام على شئون المرضى، وكذلك المكلفون بحفظ الأمن وقت صلاة العيد ومن شابهت ظروفهم ذلك، لهم أن يصلوا العيد حيث كانوا، وأن يصلوا العيد في الوقت الموسع لصلاته من بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة حتى وقت الزوال قبيل أذان الظهر.

وتصلى ركعتين جهرًا كصلاة الصبح لا تختلف عنها في كيفيتها سوى أن يكبر المصلي سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وخمس تكبيرات في مفتتح الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال من السجود للقيام للركعة الثانية.



الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد القوات الجوية (1)



الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد القوات الجوية (2)



الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد القوات الجوية (3)