شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف بالدقهلية يؤدون صلاة العيد بـ7 آلاف ساحة ومسجد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الآلاف من أهالى الدقهلية صلاة عيد الأضحي المبارك فى ساحات ومساجد المحافظة، والتي شهدت إقبال وزحام شديد لأداء الصلاة، حيث امتلئت الساحات والمساجد علي مستوي المحافظة، وذلك لإقامة صلاة عيد الأضحي المبارك.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، أدي صلاة العيد داخل مسجد النصر بمدينة المنصورة، بحضور اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، وعدد من التنفيذين.

وقد أعلن مختار عن أنه فى إطار استعدادات محافظة الدقهلية لاستقبال عيد الاضخي المبارك، فإن مديرية أوقاف الدقهليه قامت بتخصيص 7 آلاف ساحة ومسجد لأداء صلاة عيد الاضحي المبارك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

يذكر أنه أعلن صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، عن تخصيص مديرية الأوقاف أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى بالدقهلية، لافتًا إلى أنه جرى تجهيز عدد كبير من المساجد والساحات الشعبية استعدادا لصلاة عيد الأضحى بهم.

وأضاف نظير أن محافظة الدقهلية، تستعد لأداء صلاة عيد الأضحى بتجهيز 7000 مسجد على مختلف الإدارات والمراكز المختلفة بالمديرية مع الساحات الشعبية، من أجل أداء صلاة عيد الأضحى 2023 بالدقهلية يوم الأربعاء 28 مايو، لافتًا إلى أن المديرية سمحت بصلاة عيد الأضحى 2023 فى الساحات الشعبية المتواجدة فى مختلف الأماكن على مستوى المحافظة.

وذكر وكيل وزارة الأوقاف أنه من بين الساحات التى ستشهد صلاه عيد الأضحى هى الساحة الشعبية بالمنصورة، الساحة الشعبية بميت غمر، الساحة الشعبية بأجا، الساحة الشعبية بالسنبلاوين، الساحة الشعبية بدكرنس، الساحة الشعبية ببلقاس، الساحة الشعبية بشربين، الساحة الشعبية بميت سلسيل، الساحة الشعبية بالجمالية، الساحة الشعبية بمنية النصر.