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الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

وكتب الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "يطيب لي أن أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على مصر والمنطقة العربية بأكملها.. كل عام وأنتم بخير".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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