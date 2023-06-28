شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وكتب الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "يطيب لي أن أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على مصر والمنطقة العربية بأكملها.. كل عام وأنتم بخير".
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