شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "يطيب لي أن أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على مصر والمنطقة العربية بأكملها.. كل عام وأنتم بخير".