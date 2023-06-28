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شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار خدمات المرور بكورنيش النيل فى القاهرة تزامنا مع أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت شوارع القاهرة انتشار خدمات المرور، خاصة بمناطق وسط البلد، تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى، حيث شهد كورنيش النيل انتشار لخدمات المرور والمتاريس الحديدية.
ويشمل المحور الثانى تنظيم المرور تقسيم المدينة جغرافيا لقسم مرور ميدانى ، قسم الدوريات الراكبة و يشرف على كل منها ضابط و يعاونه عدد من الضباط والقوات ، ويتم تعزيز كافة المحاور المدينة بالضباط والقوات من أجل التحكم والسيطرة على حركة المرور، ولمواجهة الكثافات المتزايدة خلال تلك الفترة.
كما سيتم تعزيز انتشار الخدمات بالدورانات المرورية وأماكن الازدحام المرورى لمواجهة أى كثافات محتملة، كما سيتم إلزام سائقى سيارات النقل و عربات النقل البطئ والتروسيكلات، بعدم السير بالمحاور الرئيسية ومناطق وسط المدينة، كما سيتم ربط الاتصالات اللاسلكية من خلال غرفة عمليات الإدارة، مع كل من مرور الجيزة و مرور القليوبية و الإدارة العامة للمرور ، للتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، لتعيين أحد الضباط بغرفة عمليات مرور القاهرة لمراقبة الحركة المرور أعلى المحاور و الميادين، من خلال شاشات المراقبة والكاميرات المنتشرة بالمدينة، لمعرفة أماكن الكثافات، وإيجاد الحل الفورى لها، والطرق البديلة فى حال ظهور حالات الزحام المرورى.
انتشار خدمات المرور بكورنيش النيل بالقاهرة
انتشار خدمات المرور بكورنيش النيل بالقاهرة
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