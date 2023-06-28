شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد القادسية بالعاشر من رمضان يستقبل المصلين بالبالونات وساندوتشات الكبدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مسجد القادسية بالعاشر من رمضان، المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من البهجة وتوزيع الحلوى والهدايا على الأطفال والمبالغ المالية الرمزية وتزين ساحة المسجد بالبالونات والالعاب النارية.

وقدمت إدارة المسجد الحلوى والآيس كريم وساندوتشات الكبدة والترمس والقهوة والتمر والعيديات والفشار والزلابيا والحلويات الشرقية وحلوى للأطفال من خلال عربات مخصصة لهذه المأكولات تابعة لإدارة المسجد على المصليين عقب انتهاء صلاة العيد والخطبة.

ورسم إطلاق البالونات عقب صلاة عيد الأضحى المبارك حالة من البهجة والفرحة بين الأطفال والكبار، وظهرت فرحة العيد على الجميع بتلك الأجواء المميزة فى مختلف أرجاء مصر.

جدير بالذكر أن مديرية الأوقاف شكلت غرفة عمليات لمتابعة الالتزام بالتعليمات الوزارية والضوابط الصادرة في هذا الشأن، حيث شددت علىأ عمال النظافة والتطهير بمحيط كل ساحة ومسجد بالتنسيق مع الوحدات المحلية.