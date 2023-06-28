شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الأزهر تستقبل الزائرين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت منذ قليل حديقة الأزهر بمحافظة القاهرة أبوابها لاستقبال المواطنين فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث خصصت الحديقة عددا من منافذ بيع التذاكر.

وتعتبر حديقة الأزهر واحدة من أجمل الأماكن التى يمكنك زيارتها فى قاهرة المعز، حيث تكتسب تميزها من وجودها وسط العديد من المناظر التاريخية، حيث تطل على قلعة صلاح الدين الأيوبى، وعلى منطقة الدرب الأحمر، والعديد من الأحياء المصرية القديمة التى تحمل فى تفاصيلها أصالة التاريخ والطابع المصرى الفريد.

وحديقة الأزهر ليست مجرد حديقة عامة بها خدمات مميزة، بل إن بها العديد من المناظر التى جعلتها أبرز الأماكن التى يقصدها الشباب لتسجيل لحظات خاصة من حياتهم بفوتوسيشن الزفاف، فبذلك المشهد المطل على القلعة بألوانها المميزة، والبحيرة التى تتوسطها جعلها من أفضل الحدائق التى يمكنك التنزه فيها بوسط القاهرة.

واستعدت حدائق القاهرة لاستقبال زوارها في عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية الموجودة بها، وكذلك مراجعة المسطحات الخضراء وصيانتها، ومنافذ المطاعم والكافتريات بالحدائق.

وفى السياق أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب .

وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد .

كما تم إعداد برامج ترفيهية للأطفال منها فقرات الدي جي والأراجوز وقطار الطفطف، بعدة حدائق على رأسها الحديقة الدولية، كما تم تجهيز حديقة الحيوان المصغرة بالحديقة الدولية استعدادا لاستقبال الأطفال وكذلك مدينتى الألعاب الترفيهية بالحديقة والألعاب المائية.