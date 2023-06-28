"عيدك أحلى بدون دخان".. مبادرة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للتوعية بالأضرار

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القاهرة - سامية سيد - تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب من كون المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة

وورش حكى ورسومات وتلوين للأطفال لرفع الوعي بأضرار وخطورة التدخين

في إطار الحرص على استمرار تنفيذ الانشطة التوعوية ، نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك ، مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان" للعام الرابع على التوالي لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطي المخدرات، وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي، وذلك بالميادين العامة وساحات المساجد والمناطق المطورة بديلة العشوائيات ،مثل المحروسة وحدائق اكتوبر والأسمرات.

وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن كون المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة ،أيضا توعية الأطفال بأضرار التدخين، خاصة التدخين السلبي، وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنين، ورفع وعي الأطفال بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، حيث يجرى تنظيم فعاليات المبادرة في الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن وجود الأطفال والأسر مثل ساحات صلاة العيد ،أيضا المناطق المطورة "





مبادرة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات



مبادرة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات



مبادرة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات

مبادرة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات



مبادرة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بتكثيف البرامج التوعوية للأطفال عن أضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان لافتة الى أن المبادرات تستهدف التوعية بأضرار تعاطي المخدرات لمختلف الفئات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان" 16023"، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 28 مركزا علاجيا فى 18 محافظة حتى الآن كما وجهت الوزيرة بتوفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة .

وأشار الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم استخدام أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية الأطفال والشباب بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات ويجرى إطلاق المبادرة في العديد من الحدائق العامة والمنتزهات، وأماكن تواجد الأطفال وأسرهم والمناطق المطورة " بديلة العشوائيات "

كما تضمنت المبادرة عروض وأنشطة فنية وتلوين الكراسات وتوزيع بلالين على الأطفال تحمل رسائل توعوية ورقم الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، كما تضمنت المبادرة أيضا رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات كذلك تنفيذ ورش عمل حكي للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات