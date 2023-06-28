شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد للمحتفلين بالعيد: ارتدوا غطاء الرأس وأكثروا شرب الماء والمرطبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدد من النصائح الهامة والارشادات للمواطنين بسبب حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحرارى والاستمتاع بالإجازة.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، ارتداء غطاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض لأشعة الشمس، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة وحتى الخامسة عصرا، والإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

كما ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين، توخى الحذر أثناء السباحة على الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج أحيانا، والتواجد فى أماكن جيدة التهوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.