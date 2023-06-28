شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السعودى يرفع جاهزيته على جسر الجمرات والساحات المحيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية درجة الاستعداد في جميع أرجاء جسر الجمرات والساحات المحيطة به لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الإنسانية خلال رمي الجمرات. وأكدت المديرية العامة اكتمال استعداداتها بفرق ووحدات منتشرة في أروقة الجسر، وفي المداخل الرئيسية، مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية في مواقع محددة في طوابق الجسر طيلة أيام التشريق، والتنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق سلامة وحماية ضيوف الرحمن.

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