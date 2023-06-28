شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج الضباط بالدورة التدريبية الـ13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، أحتفالها الدورى بمناسبة انتهاء فعاليات العام التدريبى (2022/2023م) بتخريج 124 ضابطاً وضابطة أعضاء الدورة التدريبية الثالثة عشر والأخيرة بالكلية ، والذين تم تدريبهم بمعهدى "القادة لضباط الشرطة، تدريب ضباط الشرطة" خلال الفترة من 18/6/2023م حتى 26/6/2023م .

واضطلعت الكلية خلال العام التدريبى بالإشراف على تدريب 13660 ضابطاً وضابطة بالمعاهد التدريبية التخصصية بجهات الوزارة المختلفة وعددهم 27 معهداً والتى تشرف عليها الكلية فنياً ، منهم 5781 ضابطاً وضابطة تم تدريبهم بمعهدى (القادة – التدريب) والمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام ، إضافةً إلى تدريب 25 وافد من الدول العربية الشقيقة (البحرين - السعودية - الأردن– الجزائر – عمان – السودان) على مستوى جميع المعاهد التدريبية .

كما قام المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام خلال العام التدريبى الحالى بتجهيز 254 ضابطاً وضابطة من مختلف جهات الوزارة لخوض إختبارات فريق الـ (S.A.A.T) التابع لمنظمة الأمم المتحدة ، كما تم عقد إختبارات تأهيلية فى اللغتين "الإنجليزية- الفرنسية" و(الرماية - السمات الشخصية) لـ 298 ضابطاً وضابطة من المرشحين للعمل ضمن الوحدات الشرطية المشكلة ببعثات حفظ السلام .

وفى إطار التعاون البناء بين وزارة الداخلية ممثلة فى (أكاديمية الشرطة) ووزارة الخارجية ممثلة فى (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية) وأيضاً الإتحاد الإفريقى وقدرة إقليم شمال أفريقيا ومنظمة الأمم المتحدة ، فقد قام المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بتدريب وتأهيل 488 من الكوادر الأمنية الأفريقية والأسيوية ودول الكومنولث المشاركة فى البعثات الأممية ممثلين عن 56 دولة .

كما تم عقد مسابقة الرماية السنوية للسادة الضباط على مستوى الفرق والفردى فى الأسلحة الثلاث "الطبنجة - الرشاش القصير – البندقية" وتنافس فيها 493 ضابطاً وضابطة من العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة بمشاركة فعالة من العنصر النسائى لأول مرة .

حضر مراسم الاحتفال مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء مدير كلية التدريب والتنمية وعدد من قيادات وضباط الأكاديمية، حيث ألقى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة كلمة بهذه المناسبة نقل خلالها تحية وزير الداخلية وتوجيهاته الدائمة للارتقاء بمعدل الأداء من خلال إحداث طفرات تدريبية متلاحقة تتواكب مع كافة المتغيرات الأمنية الراهنة.

وشدد على أن الأكاديمية من جانبها تضع تلك التوجيهات فى بؤرة إهتمامها من خلال تنوع وملائمة المناهج التدريبية بما يتماشى مع متغيرات العملية الأمنية المطروحة على الساحة، وفى نهاية الاحتفال تم تكريم الضباط المتميزين من أوائل الفرق التدريبية، وكذا أمهر الرماة والمتفوقين بدنياً وثقافياً .