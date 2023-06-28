شكرا لقرائتكم خبر عن "يلا نقضى إجازة صديقة للبيئة".. اعرف الوصفات الـ10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إجازات العيد التى يستعد فيها المصريون لقضاء أوقات فراغهم سواء في السفر للمصيف، أو الرحلات للمتنزهات والمتنزهات، للاستمتاع بالطبيعة وقضاء أوقاتا مميزة، لكن وسط فرحتك بالإجازة عليك أن تتذكر مسئوليتك نحو الكرة الأرضية التي تعيش عليها فنحن لا نملك غيرها وجميعنا شركاء في مسئولية الحفاظ عليها في كل الأوقات، لكن بالتوازى مع الإجازات والخروج للمتنزهات، تزيد المخلفات سواء المصطافين، أو الزائرين للمناطق السياحية والمتنزهات وهنا فإنه للجميع المسؤلية فى المشاركة واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة التي ننصحك بها، وأهمها البعد عن أى منتج يكون تغليفها بلاستيك.





في هذا التقرير لك 10 وصفات تجعل إجازتك خضراء أولا أبعد عن استخدام الأكياس البلاستيك في تجميع مستلزماتك حتى لا تتركها في مكان زيارتك.

ثانيا وانت تجمع أدواتك للرحلة حاول قدر الإمكان أن تختار المستلزمات التي لا تتركها فور انتهاؤها وإنما يمكنك استخدامها في أكثر من غرض.

ثالثا اللجوء للمنتجات المصنوعة من مواد طبيعية، واستخدام الشنط القماش بدلا من الأكياس البلاستيك.

رابعا يمكنك أيضا معرفة كيفية إعادة تدوير المنتجات واستخدامها بدلا من القاؤها فى القمامة.

خامسا لا تساهم فى ترك مخلفاتك على الشواطىء من الأكياس البلاستيك حتى لا تضر بالكائنات البحرية.

سادسا لا تدفن مخلفاتك فى الرمال فتضر بالتربة، فقط قلل من استخدامها واللجوء للاغلفة الورقية، والاوانى الصديقة للبيئة.

سابعا لا تلجأ للماكولات السريعة وعبوات الغذاء البلاستيكية فهى تشكل حجم مخلفات بلاستيك خطر على البيئة، ويزيد من المخلفات التى لا تتحلل.

ثامنا استخدم في تنقلاتك من مكان لأخر وسيلة نقل خضراء وابداها بالدراجة.

تاسعا إذا كانت المسافات قريبة فترجل وامشى فأن المشى رياضة.

عاشرا لاتترك خلفك مخلفات ولا تأخذ من أماكن زيارتك ما يضر بها حافظا على الأرض والماء والهواء تحافظا على حياتكم.