شكرا لقرائتكم خبر عن قلم سوناك القابل للمسح يثير جدل فى داونينج ستريت.. جارديان تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على استخدام رئيس الوزراء ريشي سوناك للأقلام ذات الحبر القابل للمسح لتدوين ملاحظات مكتوبة بخط اليد على الوثائق الرسمية وفي الاجتماعات الحكومية ما آثار مخاوف بشان السرية في داونينج ستريت.

وتم تصوير رئيس الوزراء البريطاني بانتظام وهو يستخدم أقلام Pilot V التي يمكن التخلص منها خلال فترة عمله كمستشار ورئيس وزراء ، وكان آخرها أثناء تدوين الملاحظات خلال اجتماع مجلس الوزراء قبل أسبوعين.

كما شوهد وهو يستخدم القلم أثناء عمله على الأوراق الحكومية وتوقيع الرسائل الرسمية في داونينج ستريت ، وفي القمم الدولية بما في ذلك اجتماع للمجتمع السياسي الأوروبي في مولدوفا في وقت سابق من هذا الشهر.



قلم سوناك اثار الجدل داخل الحكومة

تحمل الأقلام ، التي تباع بسعر 4.75 جنيهًا إسترلينيًا في بريطانيا، شعار "حبر قابل للمسح" وتسوقه شركة القرطاسية اليابانية على أنها "مثالية لأولئك الذين يتعلمون الكتابة بالحبر لأنك إذا ارتكبت خطأ ، فإن الحبر يمحو باستخدام أدوات إزالة ".

أثار استخدام سوناك للأقلام مخاوف من أن ملاحظاته المكتوبة بخط اليد يمكن أن تمحى من الأوراق الرسمية التي تم تسليمها إلى أرشيف الحكومة أو إلى تحقيقات مستقلة ، مثل تحقيق كوفيد الرسمي.

قال داونينج ستريت إن الأقلام تم توفيرها من قبل الخدمة المدنية وتستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء وايتهول ، بما في ذلك من قبل الأمناء الدائمين للإدارات.

في السنوات الأخيرة ، كانت الملاحظات المكتوبة لرؤساء وزراء بريطانيين سابقين مصدرًا أساسيًا للمؤرخين والتي توضح بالتفصيل الأعمال الداخلية للحكومة في فترات مهمة من التاريخ.

كشفت ملاحظات مارجريت تاتشر المكتوبة بخط اليد عن خططها لإجراءات الطوارئ في ذروة إضراب عمال المناجم وخلافات مجلس الوزراء حول كيفية الرد على غزو جزر فوكلاند.

على الجانب الاخر، يستخدم رؤساء الولايات المتحدة الأقلام ذات الحبر الدائم بشكل روتيني لضمان عدم وجود خطر محو كلماتهم أو تلاشيها بمرور الوقت أو إتلافها بسبب الحرارة أو الرطوبة.

هناك أيضًا صور على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بسوناك له وهو يستخدم أقلام الحبر الدائمة العادية للتوقيع فعليًا على المستندات ، بما في ذلك اتفاقية اقتصادية مع الهند في أكتوبر 2020 عندما كان مستشارًا.

يدعي عدد من المطلعين العشرة أن رئيس الوزراء يحتفظ بجميع ملاحظاته ، بينما قال السكرتير الصحفي لسوناك: "هذا قلم تم توفيره واستخدامه على نطاق واسع من قبل الخدمة المدنية. رئيس الوزراء لم يستخدمه أبدا المحو ولن يفعل ذلك ".

قال توم بريك ، مدير Unlock Democracy وعضو البرلمان الليبرالي الديمقراطي السابق: "عندما تكون الثقة في السياسيين في أدنى مستوياتها على الإطلاق ، فإن توقيع رئيس الوزراء على الوثائق الرسمية بحبر قابل للمسح يمكن أن يدفعها إلى الطابق السفلي"