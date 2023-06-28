شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوزبكستان يتصل هاتفياً بالرئيس السيسى ويهنئه بمناسبة حلول عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس شوكت ميرضياييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، الذي توجه بالتهنئة للرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً موفور التقدم والرخاء لمصر حكومةً وشعباً.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسى عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من الرئيس الأوزبكي، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على أوزبكستان والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.