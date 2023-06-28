شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع النقل البحرى انتظام حركة الملاحة فى الموانئ البحرية المصرية بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، موضحًا أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وأن وزارة النقل تنسق باستمرار مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادرات والواردات، كما أشار البيان إلى استمرار تنفيذ خطة تطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وفى السياق ذاته، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انتظام جداول تشغيل رحلات قطارات السكك الحديدية البالغة 868 رحلة يومياً و انتظام مواعيد قيامها، وذلك بالتزامن مع اول أيام عيد الأضحى المبارك مع المتابعة الدورية والمستمرة لحركة القطارات على جميع الخطوط من رئيس وقيادات الهيئة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات ومن خلال تواجد قيادات الهيئة بالمحطات المختلفة وذلك لاتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري بالإضافة إلى استمرار تلقي استفسارات الجماهير على الخط الساخن 15047 وعلى رقم خدمة العملاء 01274422925 وعبر مكاتب خدمة العملاء المنتشرة في المحطات.

وكانت الهيئة أعلنت عن تشغيل 176 قطارا إضافيا بإجمالي 115904 مقعد علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 22/6/2023 إلى 8/7/2023 خلال فترة عيد الأضحى المبارك وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم.

كما قامت الهيئة بزيادة شبابيك التذاكر، وتشديد الرقابة عليها ، داخل صالات الحجز، بالإضافة الى إستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة له،وكذلك المحافظة على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها على الخطوط.