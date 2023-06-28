شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أعمال إذا فعلتها تعدل فى ثوابها الحج والعمرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1 - جبر الخواطر وقضاء حوائج الناس حج واعتمار بلا ترحال.. قال الحسن: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة.
2 - بر الوالدين اعظم حجة فهما جنة الدنيا والاخرة..عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلاً ببر أمه وقال له "أنت حاج ومعتمر ومجاهد" ويعني: إذا برها.
3- اداء واجبات الوظيفة والوطن والدين والناس افضل حجة.
4- التوقف عن ايذاء الناس افضل حجة قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان.
5- صلاة العشاء فى جماعة حجة والفجر عمرة ..قال عقبة بن عبد الغافر: صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة وصلاة الغد في جماعة تعدل عمرة
6 - صلاة الفجر في جماعة ثم ذكر الله تعالى إلى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين..عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له مثل أجر حجة وعمرة تامة"
7 - حتى صلاة الجمعة حجة تطوع واجرها كصلاة زيادة..اعتبر الاسلام ان شهودك لصلاة الجمعة يعدل حجة تطوع قال سعيد بن المسيب هو أحب إلى من حجة نافلة
8 - الخروج إلى المسجد ﻷداء صلاة مفروضة حج..عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة فأجره مثل أجر الحاج المحرم ومن خرج لصلاة الضحى كان له مثل أجر المعتمر".
9 - التسبيح وذكر الله بعد الصلوات حج واعتمار..عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أحدثكم بمال لو أخذتم به لحقتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين".
10- العمرة في رمضان حجة فى الاجر..فات بعض النساء الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم سألته عما يجزئ من تلك الحجة قال: "اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي"
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