شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر لذبح الأضاحى خارج المجازر فى محافظة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات"الصحة والتموين والطب البيطرى، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محال الجزارة للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مدينة القرين بالتنسيق مع إدارة تموين القرين بالاشتراك مع الطب البيطرى بالمرور على محال الجزارة والشوادر، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر مخالفة لعدد من جزاري المدينة، وذلك للذبح خارج السلخانة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري و إدارة الصحة العامة والمجازر بالشرقية والإدارة التموينية بالحسينية ورئيس قطاع شمال الشرقية، وتم التفتيش علي محلات الجزارة والمطاعم والثلاجات بنطاق "بندر الحسينية _ الحجازية_ الاخيوة _ سعود _ المناجاه الكبري _ مفارق المطار"، وتم من خلالها ضبط 3 مخالفات طبيه بيطرية وذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم تحرير 2 مخالفه تموينيه لإدارة محال بدون ترخيص.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية والإدارة البيطرية بالإبراهيمية بمتابعة مجزر المدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك واستقبال الأضاحي من المواطنين والوقوف على مدى جاهزيه المجزر، كما تم المرور على محلات بيع اللحوم للتأكد من سلامة الذبح وفق المعايير وبالمجزر الحكومي و التأكد من صلاحية السلع المعروضه ومدي جودتها.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح سير العمل بمجازر منيا القمح أول أيام عيد الأضحى المبارك والتأكد من توافر المستلزمات الخاصة بعملية الذبح والنظافة العامة واشتراطات الأمن والسلامة المهنية والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية لتكون المجازر على أتم استعداد لإستقبال الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، والتأكد من نظافه المكان، مع الكشف علي الاضحيه من قِبل الطب البيطري للضمان سلامة الذبيحة، والتنبيه بعدم الذبح خارج المجازر حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.