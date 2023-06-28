شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق مكافحة حشائش السعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حشائش السعد واحدة من الآفات الخطيرة، التي تُهدد عدة محاصيل زراعية، وتؤدي لخسائر كبيرة على صعيد حجم الإنتاجية ودرجة الجودة المُتوقعة، ما يتطلب التعامل بعناية فائقة، واتباع كافة التوصيات بشأنها بشكل دقيق، للحيولة دون تفاقم الإصابة وزيادة حدة انتشارها.

وحول طرق مُكافحة حشائش السعد هناك عدد من التوصيات الفنية الخاصة بطرق المكافحة، والتي قسمتها وزارة الزراعة لعدة طرائق تبعًا لنوع المحصول المتواجد في التربة:

1- محصول البطاطس: يستخدم مُركب ومبيد البروند في مكافحة حشائش السعد، حال ظهورها في هذا المحصول، كأكثر مادة فعالة تؤتي ثمارها في مُقاومة انتشار هذا النوع من الآفات الزراعية.

2- مبيد الأمبول: ويستخدم لمُكافحة حشائش السعد، بصفة عامة، بمعدل 25 جرام للفدان، حال خلو التربة من المحاصيل الزراعية.

3- الأرض الخالية من المحاصيل: يُفضل استخدام مبيد الأمبول بشكل عام، نظرًا لقدراته العالية وفاعليته الشديدة في القضاء على هذه الآفة، والحيلولة دون زيادة حدة انتشارها في التربة، ما يصب في صالح تقليل الخسائر الاقتصادية المُتوقعة منها.