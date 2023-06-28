شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب تدفع بمعداتها لرفع أنقاض العقار المنهار بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت شركة المقاولون العرب بأسطول من السيارات والمعدات للمساهمة فى عمليات الإنقاذ وإزالة آثار العقار المنهار بسيدى بشر بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد ساعات من إنهيار العقار. ويشارك فرع الإسكندرية التابع للشركة فى عملية الإنقاذ مع قوات الدفاع المدني، من خلال استخدام المعدات اللازمة للبحث عن ناجين وإزالة آثار العقار المنهار.

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