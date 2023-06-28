شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس المقاول ومالك الطابق 14 بعقار الإسكندرية المنهار 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر قاضى محكمة جنح المنتزه الجزئية بالإسكندرية، اليوم، الأربعاء، تجديد حبس مالك الطابق الـ14 والمقاول المسؤول عن عملية التعلية، بعقار سيدى بشر المنهار 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة المنتزة الكلية، لنيابات المنتزة، وجهت للمالك والمقاول تهم البناء دون ترخيص والقتل الخطأ والإصابة الخطأ ، وتوصلت التحقيقات ، أن مالك الطابق الـ14 ، بالشروع في أعمال تقسيم وبناء الطابق المخالف بالاستعانة بالمتهم الثانى بالمقاول، دون ترخيص منذ 3 أشهر، على الرغم من اعتراض معظم سكان العقار.

وأشارت التحريات إلى سابقة تقديم عدة بلاغات بحى المنتزه أول بشأن الأعمال المخالفة، والتى صدر لها الحى قرارات إزالة (لم تنفذ)، وهى الأعمال التي يؤكد السكان أنها تسببت في انهيار العقار، كما استمعت النيابة إلى عدد من شهود العيان معظمهم من سكان العقار المنهار والتى جاءت أقوالهم متوافقة، في تسبب مالك السطح الأخير في الانهيار، وأجمع معظمهم على أنهم سمعوا صوت فرقعة كبيرة صباح الاثنين، فوجئوا بانشطار العقار إلى نصفين وتدخلت العناية الإلهية لإنقاذهم حيث كان معظمهم في البرج قبل الانهيار.

وتواصل قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، من عمليات البحث عن مفقودين آخرين، أسفل العقار بشارع خليل حمادة التابع لحي المنتزة اول ، واستمرار رفع الأنقاض من أسفل العقار.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتقل إلى موقع انهيار الجزء الأمامى من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول، والمكون من 13 طابقا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث من أجل التعامل مع الحادث على أرض الواقع.

وأوضح الشريف أن العقار حدث به انشطار نصفى رأسى، وجار التأكد من وجود أى سكان أسفل الأنقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.