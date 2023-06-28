شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": بعثة الأطباء البيطريين المصريين تبدأ الكشف على الأضاحى بمجازر منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن بعثة الأطباء المصريين الموفدة إلى الأراضى المقدسة برئاسة د إيهاب صابر – رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تواصل استعداداتها للمشاركة فى الإشراف على الهدى والأضاحى لموسم الحج هذا العام 1444 هـ.

وقال "صابر" إن مصر تشارك بعثتها الرسمية بنحو 306 من الأطباء البيطريين - بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بعموم الجمهورية - في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والأضاحى تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية من خلال العمل في 3 مجازر للإشراف على الهدى والأضاحى بتوقيع الكشف الصحي على الحيوانات الحية والتأكد من سلامتها الصحية الظاهرية وصلاحيتها الشرعية، إضافة إلى متابعة عملية الذبح والكشف على اللحوم للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية، فضلاً عن جودتها والتأكد من حفظها بالطريقة الأمثل، تمهيداً لقيام إدارة البنك الإسلامي بتوزيعها على بعض فقراء المسلمين في جميع أرجاء المعمورة.

وأضاف "صابر" بأن جميع أعضاء البعثة بخير وصحة جيدة، مضيفا بأنه تم توجيه الشكر والتقدير من الجانب السعودى إلى وزير الزراعة المصرى على الدعم المقدم من البعثة.

وتواصل البعثة المصرية عملها على مدار 24 ساعة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق للإشراف على الإفادة من 750000 رأس من الأغنام كحد أدنى طبقاً لمستهدف البنك الإسلامي هذا العام.

والجدير بالذكر أنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تم اختيار جميع أعضاء البعثة ممن يتمتعون بالكفاءة العالية في العمل داخل المجازر وتأتي هذه البعثات الطبية البيطرية لثقة الجانب السعودي في خبرات ومهارات الأطباء البيطريين المصريين.