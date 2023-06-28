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الرى: توافد الزوار على حدائق الرى بالقناطر الخيرية احتفالاً بعيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت حدائق الرى بالقناطر الخيرية الزوار للاحتفال بـ "عيد الأضحى المبارك" بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث تفتح الحدائق أبوابها أمام الزوار اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً .

 

وفى محافظة أسوان .. استقبل المركز الثقافى الإفريقى الزائرين للإحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به ، للاستمتاع بالمناظر الخلابة ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الإفريقية وأسماك نهر النيل وعروس النيل ، كما شهد النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى إقبالاً كبيراً من المصريين والأجانب .

 

وكان سويلم قد أصدر توجيهاته بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق ، وتجهيز الجراجات إستعداداً للأعياد .

 

الجدير بالذكر .. أن حدائق الرى بالقناطر الخيرية من مقاصد النزهة المتميزة والتى شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية ، حيث انتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13  فدان ، كما إنتهت الوزاره من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة ، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة ، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة ، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة ، وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر ، كما تم الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحه 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، كما تم الإنتهاء مؤخراً من إنشاء ملعب خماسي بحديقة ابو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة .

 

وتتم أعمال تطوير وتشغيل الحدائق ذاتياً من خلال مهندسي وعمال الوزارة وبالإمكانيات الذاتية للوزارة من معدات وورش ومشاتل إنتاجية ، ويتم فتح الحدائق طوال أيام السنة من الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءاً ، وخلال أيام الأعياد والمناسبات يتم إلغاء الإجازات وتشكيل فرق عمل تتواجد بصفة يوميه للعمل على راحه الزوار وإداره ونظافة الحدائق لتكون جاهزة يومياً لإستقبال الزوار من كافه المحافظات .

 

كما قامت الوزارة المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ليصبح مقصدا سياحيا بارزاً وإضافة حضارية هامة بمدينة أسوان ، وكان يعرف سابقاً بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله الى المركز الثقافى الإفريقى ، وبناء مسرح رومانى مكشوف كأحد مكونات المركز ، وإضافة العديد من اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على مقتنيات للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل .

 

كما تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام 1967 ، ويصل ارتفاعه إلى 72 متر ، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى .

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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