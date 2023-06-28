شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تواصل تنفيذ مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" وتقديم الخدمات للملايين بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بنجاح مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، في تقديم الخدمات لملايين الشباب والنشء ورواد المراكز، بمختلف محافظات الجمهورية، وضرورة تكثيف الأنشطة والمشروعات لخدمة النشء والشباب بمراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى توجيهات القيادة السياسية في تعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لجميع الشباب والنشء من مختلف المحافظات، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.

وألمح الوزير إلى إتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة استقبال الأهالي القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، في أول أيام عيد الأضحى المبارك ، بهدف إدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة جهزت أكثر من (1274) مركز شباب بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقري والنجوع، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأوقاف؛ لاستقبال المواطنين لأداء شعائر عيد الأضحى المبارك، مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف في هذا الشأن، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد.



مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب (1)