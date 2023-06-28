شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: إدراج تخصص "القبالة" فى المناهج التعليمية لكليات التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، إدراج تخصص القبالة فى المناهج التعليمية لكليات التمريض وذلك لأول مرة، حيث قامت لجنة قطاع التمريض بالمجلس الاعلى للجامعات، بدراسة تخصص عام القبالة فى جميع كليات التمريض، كما سيتم تسجيلهم في نقابة التمريض وتغيير مسمى النقابة إلى "نقابة التمريض والقبالة" أسوة بجميع مسميات النقابة بدول العالم، وذلك فى إطار خطة التوسع فى القابلات فى مصر للمساهمة فى الإقلال من الولادة القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية، من خلال تأهيل قابلات للقيام بمتابعة السيدات الحوامل حتي الوصول إلى الولادة الآمنة من خلال الأطباء.

وأشارت كوثر إلى أنه سيتم تدريب خريجى التمريض على القبالة من خلال دورة تدريبية لمدة 6 أشهر وفى حال اجتيازها يحصل الخريج على ترخيص مزاولة مهنة القبالة والقيام بالولادة الطبيعية تحت إشراف طبى، وذلك بإشراف وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى إطلاق وزارة الصحة والسكان، لأول زمالة مصرية للقابلات بمصر بعد درجة البكالوريوس، لتكون مدة الدراسة ثلاث سنوات، وهى ما يطلق عليها شهادة البورد المصرى للقبالة.

وأضافت، أن تلك الخطوات ستجعل مصر قادرة على حل مشاكل القيصريات ومضاعفاتها بالنسبة للأم والطفل، وذلك من خلال إعداد كوادر تمريضية في مجال القبالة أسوة بجميع دول العالم، مشيرة إلى تشكيل لجنة استشارية لإقرار جميع أنشطة القبالة بمصر، كما تم تشكيل مجلس علمي لزمالة القبالة أو البورد المصري للقبالة، مؤكدة أهمية دور القابلات فى تنظيم الأسرة، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتقليل من المضاعفات الخاصة بالولادات، مشيرة إلى تحديث اللوايح والقوانين الخاصة بالقبالة، تحديث التوصيف الوظيفي للقبالة، وتوفير كافة الإمكانيات ونشر مفهوم "القابلة صديقة الأم".