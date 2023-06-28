شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد امتحانات الدور الثانى بالقاهرة لصفوف النقل والثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ امتحانات الدور الثانى بمحافظة القاهرة 15 يوليو، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (وما يعادله) الإمتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2023/7/15 حتى السبت الموافق 2023/7/22 طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى السبت الموافق 22-7-2023 النقل الإعدادى المهنى ( وما يعادله) خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023. النقل الثانوى العام وما يعادله خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023. النقل الثانوى الفنى وما يعادله السبت 15-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023 . الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز