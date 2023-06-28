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تعرف على موعد امتحانات الدور الثانى بالقاهرة لصفوف النقل والثانوى العام

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ امتحانات الدور الثانى بمحافظة القاهرة 15 يوليو، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (وما يعادله) الإمتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2023/7/15 حتى السبت الموافق 2023/7/22

 

طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى السبت الموافق 22-7-2023

 

النقل الإعدادى المهنى ( وما يعادله) خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023   حتى الإثنين 1-8-2023.

 

النقل الثانوى العام وما يعادله خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023.

 

النقل الثانوى الفنى وما يعادله السبت 15-7-2023  حتى الإثنين الموافق 1-8-2023 .

 

الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023  حتى الإثنين الموافق 1-8-2023

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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