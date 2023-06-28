شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تبدأ جسرها الجوى لعودة الحجاج إلى أرض الوطن أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ شركة مصر للطيران جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج اعتباراً من 1 يوليو المقبل، حيث تحرص الشركة على تذليل كافة العقبات وتيسير جميع الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات فى مرحلة السفر والعودة.

وقالت شركة مصر للطيران فى بيان صحفى مساء اليوم الأربعاء، إنه حرصاً علي راحة حجاج بيت الله الحرام في مرحلة العودة من الأراضي المقدسة، يرجي اتباع إرشادات السفر التالية:

-الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبد العزيز آل سعود الدولي الصالة الشمالية.

- الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة.

- على الحجاج ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بثمانية ساعات.