شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء إنشاء أول مطالع ومنازل لمحور عمرو بن العاص وسط شارع الهرم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، عن الانتهاء من إنشاء ورصف أول مطالع ومنازل لمحور عمرو بن العاص الجديد وسط شارع الهرم، والتي تعد أكثر المناطق الحيوية بالمحافظة.

وأوضحت المحافظة أنه يجرى حاليا استكمال أعمال المشروع بمعدلات تنفيذ عالية ليتم تشغيله تجريبيا أمام حركة المرور نهاية العام الجاري، مشيرة أنه تم الانتهاء من تنفيذ أجزاء كبيرة من المحور بعدد من القطاعات، خاصة بمناطق الهرم والمحولات وما قبل العروبة.

وأكدت أن المحور سيحقق بعد تشغيله انسيابية في الحركة المرورية بالعديد من القطاعات التي تعاني من تكدسات مرورية بإقليم القاهرة الكبرى، إلى جانب دعم الحركة وتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات.

يُذكر أن محور عمر بن العاص يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكاري)، ويتقاطع مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").