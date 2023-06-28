شكرا لقرائتكم خبر عن 1 يوليو آخر موعد.. اعرف شروط التقدم لشغل الوظائف الشاغرة بالأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الأعلى للجامعات، إلى أن الشروط العامة للتقدم والقبول بالوظائف تتمثل فى :-
- يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وأن يكون المتقدم قائما بالعمل فعليا بإحدى الوظائف الحكومية
- استيفاء بيان خالة وظيفية حديث عن شهر مايو أو يونيو 2023 ميلاديا ومعتمدا ومختوما من جهة العمل الأصلية موضحا به " الاسم رباعيا، الرقم القومى، المؤهل الحاصل عليه، المجموعة النوعية التى ينتمى لها، التدرج الوظيفى، تقرير تقويم الأداء الوظيفى عن آخر عامين، الجزاءات الموقعة إن وجد.
- من بين الشروط أيضاً مؤهل عال مناسب مع طبيعة الوظيفة المتقدم إليها
- شهادة قانونية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل.
- موافقة مبدئية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل الأصلية بالانتداب للعمل بالمجلس الأعلى للجامعات .
- لا يجوز للمتقدم أن يتقدم لطلب وظيفة أكثر من مرة
- إجادة اللغة الإنجليزية وإجادة استخدام برامج الحاسب الآلي
-اجتياز المقابلات الشخصية للعمل
-يفضل الحاصلون على شهادة التحول الرقمى.
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