شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: الاهتمام بالتعليم الفنى الزراعى سر نهضة الزراعة بالدول المتقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن عودة المدارس الزراعية الفنية ضرورة حتمية قصوى، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى والمعاهد الزراعية المتوسطة المتخصصة والتى هى سر نهضة الزراعة فى الدول المتقدمة، لافتا إلى وجود إقبال خلال السنوات القليلة الماضية على الإلتحاق بكليات الزراعة بعد أن كانت بعيدة عن اهتمام الطلاب بسبب وجود فرص عمل فى مجال الزراعة، خاصة فى حال تحديد احتياجات سوق العمل.

وأشار خليفة، إلى ضرورة أن تواصل الدولة التوسع فى المشروعات القومية، موضحا أن هناك 6 ملايين فدان تنتج 70 % من الغذاء لكنها تواجه تحديات تفتيت الحيازات وارتفاع أسعار الأسمدة، لافتا إلى ضرورة تشجيع الفلاحين على تطوير نظم الرى، حيث أن استخدام الرى الحديث أصبح ضرورة حتمية وليس أمر من الرفاهية، حيث يساهم فى زيادة فى الإنتاج، لافتا إلى أهمية التوسع فى منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل عدد أكبر من المحاصيل خاصة المحاصيل الاستراتيجية.

ودعا نقيب الزراعيين، إلى تقديم مجموعة من الحزم التحفيزية للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار الزراعى، موضحا أن الرقعة الزراعية فى معظم القري المصرية مفتتة، ولابد من وجود خطة لتجميع الرقعة الزراعية المفتتة فى القري المصرية، مؤكدا أن الدولة تسعى لتطبيق الحيازة الإلكترونية الحكومية التى تقوم بميكنة بيانات الفلاح من حيث مساحة الأرض، وتم تطبيقه فى 6 محافظات وهدفها أن تحل بديلا للحيازات الورقية القديمة وسهولة الحصول على الحصص التي تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة.