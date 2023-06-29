شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج السعودية تتحرك لحل مشكلة 90 من حجاج السياحة وتلزم المطوف بتوفير مخيم بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سارعت وزارة الحج السعودية بالتدخل الفورى لحل مشكلة تسكين 90 حاجا تابعين لشركات السياحة بعد أن حدث تقصير من المطوف فى توفير أماكن لهم بالمخيمات المخصصة للشركات التابعين لها فى مشعر منى، جاء تحرك وزارة الحج بعد بلاغات تلقتها من بعثة الحج السياحى المصرية بناء على التعاقد بين غرفة شركات السياحة ومؤسسة رواف منى لتقديم خدمات الطوافة لحجاج الشركات السياحية.

وكانت اللجان التابعة لبعثة الحج السياحى، برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، والتى تنتشر فى مشعر منى بين مخيمات حجاج السياحة قد رصدت تواجد حوالى 90 حاجا لا توجد لهم أماكن بمخيمات منى، وعلى الفور كلفت سامية سامى مسئولى اللجان بملازمة الحجاج حتى حل المشكلة، كما كلفت مسئولى لجنة السياحة الدينية بالبعثة بسرعة التحرك لتنفيذ العقد المبرم بين الغرفة وشركة رواف منى.

وعلى الفور سارعت سامية سامى، رئيس البعثة، بالتوجه إلى الحجاج، كما حدث تحرك ثنائى لدى وزارة السياحة، فقد خاطبت سامية سامى وزارة الحج بالمشكلة لسرعة حلها، كما أرسل ممثلو الغرفة بالبعثة صورة من تعاقد الغرفة مع مؤسسة رواف منى إلى وزارة الحج السعودية لإلزام المؤسسة السعودية بتنفيذ التعاقد، وعلى الفور أرسلت وزارة الحج لجنة إلى الحجاج وبدأت على الفور توفير مخيم بديل.

وظلت سامية سامى ومعها عدد من مسئولى البعثة مرافقة للحجاج حتى التأكد من دخولهم المخيم الجديد، وأكدت رئيس البعثة أن اللجان التابعة لبعثة الحج السياحى سوف تستمر فى ملازمة الحجاج حتى انتهاء المشاعر للتدخل وحل أية مشاكل.