شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: لأول مرة حصيلة صكوك الأضاحى تصل لـ250 مليون جنيه ومرشحة للزيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الاوقاف إنه لأول مرة تبلغ حصيلة تبرعات وصكوك الأضاحي والإطعام في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف نحو 250 مليون جنيه، وما زال الجمع مستمرا حتى عصر ثالث أيام التشريق وسيظل مشروع صكوك الإطعام ممتدا على مدار العام في إطار برامج توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة.

ويأتي هذا التدرج في مشروع صكوك الإطعام الذي بدأ عامه الأول بحصيلة تقدر بنحو 38 مليون جنيه، وأخذ يزداد في كل عام حتى وصل نحو 250 مليون جنيه مرشحة للزيادة، بما يدل على ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة الوطنية وانضباطها من جهة وعلى عظمة هذا الشعب الكريم الذي يدرك معني التكافل المجتمعي ويفي بحق الله في المال من جهة أخرى.

وتوجهت وزارة الأوقاف بالشكر لمن منحهم ثقته، قائلة: "شكرًا للشعب المصري العظيم.. شكرًا لكل من أسهم في المشروع بجهد أو مال أو دعم مادي أو معنوي".