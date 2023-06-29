شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تواصل تشغيل قطارات العيد الإضافية حتى 8 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل هيئة السكة الحديد تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حتى يوم 8 يوليو 2023، لاستيعاب الكثافات على حجز القطارات وتسهيل الوصول للجمهور، حيث بدأ تشغيلها من يوم 22 يونيو. وينشر ”الخليج 365” مواعيد القطارات الإضافية على خطوط السكة الحديد:

أولًا- تشغيل قطاري تالجو 2041 - 2040 بين القاهرة الأقصر وبالعكس:

تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2040 من القاهرة إلى الأقصر حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 8:40 مساء يصل الاقصر الساعة 5:10 صباحًا.

تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2041 من الاقصر إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من الاقصر الساعة 8:30 صباحًا يصل القاهرة الساعة 5:25 مساء.

ثانيا- تشغيل قطاري 1940- 1941 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان وبالعكس:

تشغيل قطار خاص مكيف رقم 1940 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 9:50 مساء يصل أسوان الساعة 10:30 صباحًا.

تشغيل قطار خاص رقم 1941 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساء يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.





ثالثا- تشغيل قطاري 1943-1942 روسي ثالثة مكيفة بين القاهرة - أسوان وبالعكس:

تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1942من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساء يصل أسوان الساعة 11:50 صباحًا.

تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 3:00 عصرًا يصل القاهرة الساعة 3:40 صباحًا.

رابعًا: تشغيل قطاري 1944 - 1945 روسي ثالثة مكيفة بين الاسكندرية - أسوان

تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1944 الإسكندرية - أسوان يوم 25 يونيو 2023 فقط يقوم من الإسكندرية الساعة 5:10 عصرًا يصل أسوان الساعة 9:05 صباحًا.

تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1945 أسوان - الإسكندرية يوم 2 يوليو 2023 فقط يقوم من أسوان الساعة 9:30 مساء يصل الإسكندرية الساعة 1:15 ظهرًا.

خامسًا : تشغيل قطاري 1946- 1947 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان:

تشغيل قطار خاص مكيف VIP رقم 1947 أسوان - القاهرة يوم 1 يوليو 2023 فقط يقوم من أسوان الساعة 12:50 صباحًا يصل القاهرة الساعة 3:00 عصرًا.

سادسًا: تشغيل قطارين روسي ثالثه تهوية ديناميكية إضافية من القاهرة - أسوان وبالعكس:

تشغيل قطاري 2202 - 2203 بين القاهرة - أسوان وبالعكس

تشغيل قطار 2202 من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة 7 و8 يوليو 2023، يقوم من القاهرة الساعة 12:45 صباحًا يصل أسوان الساعة 1:45 مساءً.

تشغيل قطار 2203 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 7:35 مساءً يصل القاهرة الساعة 7:55 صباحًا.

تشغيل قطاري 2204 - 2205 بين القاهرة - أسوان وبالعكس:

تشغيل قطار 2204 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 10:20 صباحًا يصل أسوان الساعة 11:05 مساءً.

تشغيل قطار 2205 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 10:15 صباحًا يصل القاهرة الساعة 10:40 مساء.





سابعًا- تشغيل قطاري روسي ثالثة تهوية 2243 - 2242 للاتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس:

يقوم قطار 2242 من القاهرة الساعة 6:10 مساء يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 7:25 صباحًا.

العودة بقطار 2243 يقوم من اسوان الساعة 6:20 مساءا يوم 7 يوليو 2023 فقط إلى القاهرة يصلها الساعة 7:15 صباحًا.

ثامنًا- تشغيل قطاري روسي ثالثة تهوية 2245 - 2244 للأندية النوبية من الإسكندرية إلى أسوان:

يقوم قطار 2244 من الإسكندرية الساعة 5:40 مساء يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 10:20 صباحًا.

العودة بقطار 2245 يقوم من أسوان الساعة 9:45 مساء يوم 7 يوليو 2023 فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة 2:05 ظهرًا.





تاسعًا- تشغيل قطارات تحيا مصر 2247 - 2246 / 2249 - 2248 للنادي النوبي الرياضي من القاهرة:

يقوم قطار 2246 من القاهرة الساعة 6:30 مساء يوم 26 يونيو 2023 فقط لأسوان يصلها الساعة 7:40 صباحًا.

العودة بقطار2247 يقوم من اسوان الساعة 6:20 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط إلى القاهرة يصلها الساعة 7:35 صباحًا.

يقوم قطار 2248 من القاهرة الساعة 3:00 عصرًا يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 4:25 صباحًا.

العودة بقطار 2249 يقوم من أسوان الساعة 5:40 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط إلي القاهرة يصلها الساعة 7:00 صباحًا.

عاشرًا- تشغيل قطاري بعربات تحيا مصر 2251 - 2250 لنادي الجعافرة الرياضي من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس:

يقوم قطار 2250 من الإسكندرية الساعة 7:50 مساء يوم 26 يوليو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 13:20 مساء.

العودة بقطار 2251 يقوم من اسوان الساعة 6:30 مساء يوم 6 يوليو فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة 11:50 صباحًا.

الحادي عشر- تشغيل قطار بعربات تحيا مصر 2253 - 2252 لنادي ابو الريش من الاسكندرية إلى أسوان:

يقوم قطار 2252 من الإسكندرية الساعة 12:20 صباحًا يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 5:00 صباحًا.

العودة بقطار 2253 يقوم من اسوان الساعة 1:20 ظهرًا يوم 6 يوليو 2023 فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة 06:10 صباحًا.