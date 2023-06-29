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ننشر مواقيت الصلاة الخميس 29/6/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:10  ص

موعد صلاة الظهر 12:58 ص

موعد صلاة العصر 34: 4

موعد صلاة المغرب 8:01 م

موعد صلاة العشاء  9:33

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 1:03

موعد صلاة العصر 4:41

موعد صلاة المغرب 8:08 م

موعد صلاة العشاء 9:43 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:04

موعد صلاة الظهر 12:54 م

موعد  صلاة العصر 4:31 م 

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:32  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:07

وقت صلاة الظهر 12:46 

موعد صلاة  العصر 4:16 م

وقت صلاة المغرب 7:44 م

وقت صلاة العشاء 9:13 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:24  ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 14: 4

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:09

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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