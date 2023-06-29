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وزارة الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة لشهر يوليو 2023

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عناوين موضوعات خطب شهر يوليو ، حيث حددت موضوع الجمعة الأولى 7 يوليو 2023م : عناية الإسلام بالنشء، والجمعة الثانية 14 يوليو 2023م : فضائل الاستغفار.

كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع الجمعة الثالثة 21 يوليو 2023م : الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة، والجمعة الرابعة 28 يوليو 2023م : أسس بناء الدولة بين العهد النبوي والتطورات العصرية.

وكانت قد نشرت وزارة الأوقاف عددًا من الإنجازات خلال العام المالي 2022/ 2023م ، في الفترة من 1 يوليو 2022م حتى 30 يونيه 2023م من أهمها :

 تحسين الأحوال المالية للأئمة

تم تحسين الأحوال المالية للأئمة خلال العام المالي 2022 / 2023م بزيادة قدرها (400) جنيه شهريًّا في بدل صعود المنبر من 1/ 3/ 2023م، فضلًا عن العلاوة المقررة لجميع موظفي الدولة من 1/ 4/ 2023م ؛ لتصبح على النحو التالي:

كما تم تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة على بند التحسين، وذلك فضلًا عن الزيادة التي تم إقرارها لهم وتطبق من 1/ 7/ 2023.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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