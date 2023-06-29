شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بمنع مخالفات البناء وسرعة بحث طلبات التصالح المستوفية للشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الرقابة على أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، موجهاً بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للحالات الواردة من لجنة المتغيرات المكانية، وسرعة بحث طلبات التصالح المستوفية للشروط وإنهاء إجراءات التصالح مع المتقدمين بها.

وشدد محافظ الجيزة على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين خلال فترة العيد على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم؛ للتأكد من جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة على تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتواصل على مدار الساعة خلال فترة إجازة عيد الأضحى مع غرف عمليات الأحياء والمراكز والمدن؛ لمتابعة أي مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أي مشكلات أولا بأول.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تكثيف أعمال النظافة وعدم السماح بوجود أي إشغالات، مع الاستمرار في جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.