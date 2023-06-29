شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إطلاق أسبوع شباب الجامعات بـ"حلوان" سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " إن الأنشطة الطلابية خلال إجازة نهاية العام الجامعى 2022/2023 تتضمن تنظيم معسكر باجوش فى اسكندرية خلال شهر يوليو المقبل بمشاركة رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات، بالإضافة إلى تنظيم معسكرات ورحلات وزيارات بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد.
وأضاف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، أنه سيتم إطلاق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية فى سبتمبر المقبل فى نسخته الثالث عشر والذي يهدف لتوفير بيئة مشجعة ومليئة بالأنشطة الطلابية المثرية والذى من المقرر أن تستضيفه هذا العام جامعة حلوان، إذ من المقرر أن يشهد تسابق بين الجامعات فى كل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية ومسابقات رياضية والألعاب الفردية والجماعية.
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