شكرا لقرائتكم خبر عن ما يفعله حجاج بيت الله الحرام فى يوم التشريق الأول × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
1- هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة واليوم الأول من أيام التشريق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله" رواه مسلم.
2- يبدأ رمى الجمرات الثلاث بعد الظهر أى بعد الزوال، حيث تجمع إحدى وعشرين حصاة من أى مكان من منى.
3- تبدأ برمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التى تسمى العقبة.
4- ترمى كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى وتكبر مع كل حصاة.
5- والأفضل فى رمى الجمرة الصغرى والوسطى أن ترميها وأنت مستقبل القبلة والجمرة بين يديك ثم تتقدم على الجمرة أمامها بعيداً عن الزحام فتستقبل القبلة وتدعو طويلاً.
6- وترمى جمرة العقبة مستقبلها جاعلا الكعبة عن يسارك ومنى عن يمينك ثم تذهب ولا تقف للدعاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف بعدها.
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