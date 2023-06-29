شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جنيهات للفرد.. قضاء إجازة عيد الأضحى على الشواطئ العامة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الإسكندرية إقبالا كبيرا من المصطافين فى عيد الأضحى من كل عام، فهى المصيف الأول على مستوى مصر لاستقبال المصطافين من مختلف المحافظات، حيث تتمتع الإسكندرية بعدد كبير من الشواطئ، بلغ عددها هذا العام نحو 64 شاطئا، بعد تشغيل شواطئ جديدة مثل شواطئ البوريفاج وأبو قير المميز. ونستعرض فى السطور التالية الشواطئ الأقل سعرا، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك:

والشواطئ المجانية بالإسكندرية هى شواطئ مجانية تماما دون رسوم دخول، والدخول بالبطاقة الشخصية فقط، مع التمتع بالحصول على أدوات الشاطئ من الشماسى والكراسى والترابيزات، ودخول غرفة خلع الملابس ودورات المياه مجانا طوال اليوم، ويوجد بالإسكندرية 2 شاطئ مجاني، الأول هو شاطئ المندرة المجانى، وهو شاطئ حظى بشهرة كبيرة فى الأعوام القليلة الماضية نظرا لوجود أماكن مخصصة لذوي الهمم، وأطلق عليه شاطئ "ذوى الهمم"، والشاطئ يحتوى على ممر خرسانى يسمح بسير الكراسي المتحركة، إلى داخل البحر حتى يستطيع ذوى الهمم التمتع بنزول البحر، كما يتوفر بالشاطئ عدد من الكراسى المتحركة مختلفة الأحجام، وبه أيضا منطقة مخصصة لسباحة المكفوفين، وهى منطقة مخصصة بحبال من الفوم تحدد مسار المكفوفين داخل البحر وتوفر السباحة الآمنة طوال اليوم، ويستقبل شاطئ المندرة المجانى أعدادا كبيرة من ذوى الهمم والمكفوفين وكبار السن ومؤسسات دور الأيتام، لقضاء يوم ممتع على شواطئ الإسكندرية مجانا، كما يستقبل المصطافين والوافدين الى الإسكندرية من المحافظات المجاورة، خاصة فى رحلات اليوم الواحد.

أما شاطئ الأنفوشى المجانى فهو شاطئ مجانا تماما، لا يوجد له رسوم للدخول، والدخول إلى الشاطئ فقط بالبطاقة الشخصية، ويتميز شاطئ الأنفوشى المجانى بمساحة رملية شاسعة تسمح باستيعاب أعداد كبيرة على الشاطئ تسمح بنحو 1000 أسرة، كما تسمح المساحة الرملية بالشاطئ بممارسة الألعاب الرياضية الشاطئية، وتقوم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتنظيم أنشطة رياضية على رمال الشاطئ.

والشواطئ العامة بالإسكندرية عددها 6 شواطئ، هى شواطئ جيدة الخدمة تتميز بأسعار منخفضة لتذاكر الدخول، حيث يبلغ سعر تذكرة الدخول نحو 5 جنيهات للفرد فقط، وتشمل أدوات الشاطئ من الشماسى والكراسى والترابيزات واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانا طوال اليوم، وهى شواطئ تتميز بالمساحة الرملية الكبيرة والمناطق ذو الطبيعة الساحرة، وأبرز تلك الشواطئ هو شاطئ السرايا العام ويتميز بوجود ممر خشبي به داخل الرمال كما يتميز بالمساحة الكبيرة للشاطئ ويقع فى منطقة "سيدى بشر"شرق الإسكندرية، وأيضا شاطئ جليم العام، ويقع أيضا فى حى شرق الإسكندرية، وكذلك شاطئ ميامى العام الذى يقع بمنطقة سيدى بشر، وهى شواطئ تتميز بالسباحة الآمنة بسبب وجود حواجز الأمواج الخرسانية، أما غرب الإسكندرية يحتوى على 3 شواطئ عامة أيضا، حيث يوجد شاطئ المكس العام التابع لحى غرب الإسكندرية، شاطئ الهانوفيل وشهر العسل العام التابع لحى العجمى وهى شواطئ تتمتع بطبيعة ساحرة من الرمال البيضاء الناعمة، ومياه البحر الصافية، ولكن يرجى الحذر عند السباحة بها حيث لا يوجد بها حواجز أمواج، ويجب اتباع تعليمات منظومة الإنقاذ الموجودة على الشاطئ وعدم نزول البحر فى حالة رفع الراية الحمراء.